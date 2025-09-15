Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 11
Folge 11: Wo ist der Hund?

23 Min.

Dem Hund der Bundys reicht es endgültig: In den sechs Jahren, die er jetzt bei der schrecklich netten Familie lebt, hat sich keiner um ihn gekümmert. Buck läuft fort in der Hoffnung, dass er schwer vermisst werden wird. Doch die netten Bundys bemerken sein Fehlen überhaupt nicht. Buck wird zur Beute des städtischen Hundefängers. Hunde, deren Besitzer sich nicht melden, werden eingeschläfert. Muss auch Buck dieses Schicksal erfahren?

