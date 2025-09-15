Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die Grenze

Sony PicturesStaffel 8Folge 16
Die Grenze

Die GrenzeJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 16: Die Grenze

23 Min.Ab 6

Al hat ein neues Hobby: seinen Apfelbaum im Garten. Der Baum trägt sogar einen einzigen saftigen Apfel. Eines Tages ist das Prachtstück plötzlich verschwunden. Al ist außer sich, als ihm Jefferson genüsslich kauend eröffnet, der Apfel sei auf seiner Seite des Gartenzauns vom Baum gefallen. Nun ist ein Grenzkrieg unausweichlich. Doch wie fast jeder Krieg bringt auch diese Auseinandersetzung keiner Partei etwas: Beide Häuser liegen in Schutt und Asche ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen