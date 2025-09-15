Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 8Folge 8
Folge 8: Al als Arbeitgeber

23 Min.

In Als Schuhladen wird eine Abteilung für Handtaschen eröffnet. Al soll einen Fachverkäufer suchen und einstellen. Al nimmt einfach die nächstbeste Frau mit großem Dekolleté. Doch dann betritt der junge Aaron den Laden, der Al über alle Maßen verehrt. Also überlässt Al Aaron die Stelle. Als er erfährt, dass Aaron heiraten will, schrillen bei Al sämtliche Alarmglocken. Er versucht, den Jungen vor der Dummheit seines Lebens zu bewahren - und begeht selbst die größte ...

