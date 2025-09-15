Eine schrecklich nette Familie
Folge 22: Rücken wir zusammen
23 Min.Ab 6
Zunächst ist Al verärgert: Wegen einer Umweltschutzaktion des Einkaufszentrums soll er seinen Wagen mit anderen Angestellten teilen. Als Al jedoch erfährt, dass es sich bei den Mitfahrern um drei Models für Unterwäsche handelt, wird er zum aktiven Umweltschützer. Leider verschweigt man ihm, dass es sich um Models für XXL-Wäsche handelt. Weil sie die einzige Fahrgemeinschaft in Chicago bilden, werden sie berühmt.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland