Sony PicturesStaffel 8Folge 25
23 Min.Ab 6

Die Bundys bekommen eine Steuerrückzahlung vom Finanzamt, und Peg will das Geld in eine neue Geschäftsidee investieren. Al hat andere Pläne: Er will eine Wette zum Football-Endspiel abschließen. Da Bud dem Football-Ass Chad Nachhilfe gibt, hat Al Informationen aus erster Hand. Al platziert seine Wette. Doch der Sieg rückt jäh in weite Ferne, denn Chad lernt Kelly kennen und verliebt sich in sie. Von der Liaison körperlich geschwächt, sieht es für Spiel und Wette schlecht aus ...

Sony Pictures
