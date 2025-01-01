Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rasend vor Wut

SAT.1Staffel 11Folge 101
Rasend vor Wut

Rasend vor WutJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 101: Rasend vor Wut

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird angefahren auf einem Parkplatz gefunden. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als eiskalt geplanter Mordversuch. Eine Affäre mit dem Chef, Erbstreitigkeiten mit der Schwester - das Opfer war kein Unschuldslamm. Die Kommissare haben es mit einer Vielzahl potenzieller Täter zu tun. Aber wer würde dafür tatsächlich töten?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen