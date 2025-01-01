Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Wo ist der Doc?

SAT.1Staffel 11Folge 107
Wo ist der Doc?

Wo ist der Doc?Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 107: Wo ist der Doc?

23 Min.Ab 12

Mitten in den Untersuchungen zu einem Polizistenmord verschwindet Christian Alsleben spurlos. Der Pathologe wurde zuletzt Arm in Arm mit einer Fremden gesehen. Bei der Suche nach der großen Unbekannten stoßen die Kommissare vom K11 auf einen eifersüchtigen Ehemann.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen