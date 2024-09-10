K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Tödlicher Transport
23 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
Ein junger Mann bricht auf offener Straße ohne ersichtlichen Grund tot zusammen. Einen Tag später wird seine Leiche aus der Pathologie gestohlen. Und es kommt noch schlimmer - Kommissarin Alexandra Rietz wird entführt! Um das Leben seiner Kollegin zu retten begibt sich Gerrit Grass selbst in Gefahr...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1