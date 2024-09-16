Der sadistische PflegerJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 116: Der sadistische Pfleger
23 Min.
Folge vom 16.09.2024
Ab 12
Liebevoll kümmert sich Kommissar Grass um seine ehemalige Nachbarin im Pflegeheim. Doch das scheint nicht für alle zu gelten. Ein junger Pfleger nutzt die Hilflosigkeit der Heimbewohner gnadenlos aus und schikaniert sie mit sadistischer Freude. Eines Tages finden die Mitarbeiter des Heims ein blutiges Laken im Müll und vom sadistischen Pfleger fehlt jede Spur.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
