K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 126: Grenzenlose Vaterliebe
23 Min.Ab 12
Grenzenlose Vaterliebe: Der Albtraum eines jeden Vaters ist für Alexander G. traurige Wahrheit geworden: Seine 15-jährige Tochter wird entführt. Anstelle von Lösegeld fordern die Erpresser ein Menschenleben. Alexander G. muss zum Mörder werden, um seine Melissa zu retten ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1