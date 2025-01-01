Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für zehn Sekunden Ruhm

SAT.1Staffel 11Folge 127
Folge 127: Für zehn Sekunden Ruhm

23 Min.Ab 12

Der 16-jährige Daniel Z. wird in der Sporthalle des Franz-Josef-Gymnasiums von einem Unbekannten brutal verprügelt. Seine Freundin Jasmin hat dafür wenig Mitgefühl. Kurz vor der Tat hat Daniel Nacktfotos von ihr in der ganzen Schule veröffentlicht. Für die Schülerin beginnt ein Spießrutenlauf. Hat Jasmin Rache genommen?

SAT.1
