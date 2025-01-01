Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 128
Folge 128: Der Tatortreiniger

23 Min.Ab 12

Drei Prostituiertenmorde innerhalb einer Woche! An jedem Tatort: gelbe Nelken. Ein Zeichen der Verachtung. Haben es die Kommissare vom K11 mit einem Prostituierten-Hasser zu tun? Ein junger Mann gerät ins Visier der Ermittlungen. Beim Stürmen seiner Wohnung finden die Kommissare gelbe Nelken ...

