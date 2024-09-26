Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meikes Schicksal

SAT.1Staffel 11Folge 130vom 26.09.2024
Folge 130: Meikes Schicksal

23 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12

Die erfolgreiche Schmuck-Designerin Meike H. wird lebensgefährlich verletzt. Die neue Kollektion der Designerin ist verschwunden - das Motiv des Täters ist offensichtlich. Die Spur führt die Kommissare zu einem Ex-Knacki. Doch der gewalttätige Mann hat bereits sein nächstes Opfer gefunden und nimmt die junge Frau als Geisel. Ein weiterer Kampf um Leben und Tod beginnt.

