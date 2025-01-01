Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Wer ist der Schönste

SAT.1Staffel 11Folge 131
Wer ist der Schönste

Wer ist der SchönsteJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 131: Wer ist der Schönste

23 Min.Ab 12

Schockierendes Karriere-Aus für Model Raffael G. Kurz nach Unterzeichnung eines lukrativen Vertrags wird der 34-Jährige durch einen Säureangriff völlig entstellt. Schnell fällt der Verdacht auf einen Model-Kollegen, der auch im Rennen um genau diesen Job war. Doch noch während seiner Vernehmung gibt es einen weiteren Anschlag auf Raffael G.

