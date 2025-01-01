Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Unheilvolle Ahnung

SAT.1Staffel 11Folge 132
Folge 132: Unheilvolle Ahnung

23 Min.Ab 12

Ist mein Kind ein Mörder? Diese Frage muss sich Sigrid W. stellen. Ihr 17-jähriger Sohn Andreas chattet in "Amoklauf-Foren", ist besessen von brutalen PC-Spielen und bestellt sich Waffen übers Internet. In letzter Sekunde ruft seine Mutter die Polizei zur Hilfe. Doch ist es für die Kommissare vom K11 bereits zu spät um ein Blutbad zu verhindern?

