K 11 - Kommissare im Einsatz

Einmal Hölle und zurück

SAT.1Staffel 11Folge 133
Einmal Hölle und zurück

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 133: Einmal Hölle und zurück

23 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen ist seit Tagen spurlos verschwunden. Die 15-Jährige hatte zuletzt regen Chat-Kontakt mit einem attraktiven Jungen, doch der behauptet, das Mädchen nicht zu kennen. Nach vier Tagen immer noch keine Spur, dann finden die Kommissare vom K11 heraus, dass ein älterer Mann das Chat-Profil des Jungen kopiert hat, um junge Mädchen zu treffen. Was hat er mit dem Mädchen gemacht?

