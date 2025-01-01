Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Vollstrecker

SAT.1Staffel 11Folge 136
Folge 136: Der Vollstrecker

23 Min.Ab 12

Als Gerichtsvollzieher macht man sich viele Feinde. Diese Erfahrung muss auch Armin D. machen. Der 42-Jährige wird vor seiner Wohnung niedergestochen. Die feige Tat eines Schuldners? Doch das Blatt wendet sich, als eine geheime Schuldnerliste in der Wohnung des Gerichtsvollziehers auftaucht und er plötzlich vom Opfer zum Täter wird.

