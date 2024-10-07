Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 138vom 07.10.2024
Folge 138: Der tote Bankräuber

23 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12

Zwei maskierte Männer überfallen eine Bank und verletzen eine ihrer Geiseln schwer. Nur Stunden später wird einer der Täter tot aufgefunden. Von der Beute fehlt jede Spur. Die Aussage der verletzten Geisel führt die Kommissare in einen Boxclub, in dem straffällige Jugendliche trainieren.

