K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 138: Der tote Bankräuber
23 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12
Zwei maskierte Männer überfallen eine Bank und verletzen eine ihrer Geiseln schwer. Nur Stunden später wird einer der Täter tot aufgefunden. Von der Beute fehlt jede Spur. Die Aussage der verletzten Geisel führt die Kommissare in einen Boxclub, in dem straffällige Jugendliche trainieren.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
