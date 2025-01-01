Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 11Folge 142
Folge 142: Der brave Ehemann

23 Min.Ab 12

Auf der Suche nach einer verschwundenen Ehefrau stoßen die Kommissare Grass und Ritter auf die Leiche eines Joggers. Eines ist sicher: Die beiden Fälle müssen zusammenhängen. Die Frage ist nur: Wie? Fieberhaft suchen die Kommissare nach dem entscheidenden Puzzleteil, um den Fall zu lösen und einen weiteren Mord zu verhindern.

SAT.1
