K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 142: Der brave Ehemann
23 Min.Ab 12
Auf der Suche nach einer verschwundenen Ehefrau stoßen die Kommissare Grass und Ritter auf die Leiche eines Joggers. Eines ist sicher: Die beiden Fälle müssen zusammenhängen. Die Frage ist nur: Wie? Fieberhaft suchen die Kommissare nach dem entscheidenden Puzzleteil, um den Fall zu lösen und einen weiteren Mord zu verhindern.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1