K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 144: Man in Black
23 Min.Ab 12
Die Rotlichtgröße Nowak wird kurz nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft von einem Unbekannten erschossen. Die Kommissare finden bei der Leiche 100.000 Euro. Warum wurde das Geld nicht gestohlen? Einen Tag später wird der Zuhälter Wolter kaltblütig umgebracht. Die Kommissare befürchten, dass ein neuer Krieg im Rotlichtmilieu ausbrechen könnte.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1