Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Glanzleistung

SAT.1Staffel 11Folge 147vom 14.10.2024
Glanzleistung

GlanzleistungJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 147: Glanzleistung

23 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12

Nach einem Einbruch in einen Juwelierladen stehen die Kommissare vom K11 vor einem Rätsel: Warum wurde der Alarm nicht ausgelöst? Und wie kam der Täter unbemerkt in den Laden? Als die Spurensicherung am Tatort beseitigte Blutspuren entdeckt, wird der Fall ernst. Gab es hier einen Mord? Aber wo ist die Leiche?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen