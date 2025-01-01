K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 149: Schlangengift
23 Min.Ab 12
Die alleinstehende Brigitte R. wird leblos von ihrer Nachbarin aufgefunden. Todesursache: Vergiftung durch einen Schlangenbiss. Doch die junge Frau war alles andere als allein. Bei ihren Ermittlungen begeben sich die Kommissare vom K11 in einen Dschungel aus exotischen Tieren, unzähligen Verehrern und herben Enttäuschungen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1