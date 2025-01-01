Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 149
K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 149: Schlangengift

23 Min.Ab 12

Die alleinstehende Brigitte R. wird leblos von ihrer Nachbarin aufgefunden. Todesursache: Vergiftung durch einen Schlangenbiss. Doch die junge Frau war alles andere als allein. Bei ihren Ermittlungen begeben sich die Kommissare vom K11 in einen Dschungel aus exotischen Tieren, unzähligen Verehrern und herben Enttäuschungen.

SAT.1
