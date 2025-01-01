Familienvater auf der StreckeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 150: Familienvater auf der Strecke
23 Min.Ab 12
"Sag Mia, dass ich sie sehr geliebt habe!" - das sind die letzten Worte des frischgebackenen Familienvaters Nico L. Der 37-Jährige ist seitdem spurlos verschwunden und stark selbstmordgefährdet. Hochverschuldet und ohne Job, sieht er nur noch Selbstmord als Lösung. Können die Kommissare vom K11 den verzweifelten Familienvater vor dem schlimmsten Fehler seines Lebens bewahren?
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
