K 11 - Kommissare im Einsatz

Familienvater auf der Strecke

SAT.1Staffel 11Folge 150
Familienvater auf der Strecke

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 150: Familienvater auf der Strecke

23 Min.Ab 12

"Sag Mia, dass ich sie sehr geliebt habe!" - das sind die letzten Worte des frischgebackenen Familienvaters Nico L. Der 37-Jährige ist seitdem spurlos verschwunden und stark selbstmordgefährdet. Hochverschuldet und ohne Job, sieht er nur noch Selbstmord als Lösung. Können die Kommissare vom K11 den verzweifelten Familienvater vor dem schlimmsten Fehler seines Lebens bewahren?

SAT.1
