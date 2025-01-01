K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 156: Opferlamm
23 Min.Ab 12
Eine mysteriöse Kiste trifft im K11 ein. Der Inhalt: ein blutiges Stück Fleisch mit einer Drohnachricht. Ist die Kiste ein Hilferuf? Die Kommissare ermitteln die Frau, an die die Kiste ursprünglich adressiert war. Doch das vermeintliche Mobbingopfer streitet alles ab. Am nächsten Tag stürzt sie aus dem vierten Stock. Hat sie der Mobbing-Terror in den Tod getrieben? Oder steckt vielleicht mehr dahinter?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1