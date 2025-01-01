Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Einladung zum Einbruch

SAT.1Staffel 11Folge 157
Einladung zum Einbruch

22 Min.Ab 12

"Ich bin dann mal im Urlaub ...". Ein harmloser Post mit fatalen Folgen. Denn als die Verfasserin Merle B. aus dem Urlaub zurückkommt, ist ihr Haus leergeräumt. Und sie ist nicht das einzige Opfer. Eine ganze Einbruchserie hält das K11 in Schach. Alle Hausbesitzer haben in einem sozialen Netzwerk von ihrer Reise berichtet. Die Kommissare begeben sich auf die Suche nach dem virtuellen Einbrecher.

