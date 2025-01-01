K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 157: Einladung zum Einbruch
22 Min.Ab 12
"Ich bin dann mal im Urlaub ...". Ein harmloser Post mit fatalen Folgen. Denn als die Verfasserin Merle B. aus dem Urlaub zurückkommt, ist ihr Haus leergeräumt. Und sie ist nicht das einzige Opfer. Eine ganze Einbruchserie hält das K11 in Schach. Alle Hausbesitzer haben in einem sozialen Netzwerk von ihrer Reise berichtet. Die Kommissare begeben sich auf die Suche nach dem virtuellen Einbrecher.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1