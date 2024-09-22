Endstation: PartnervermittlungJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 158: Endstation: Partnervermittlung
23 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12
Endstation: Partnervermittlung: Eine junge Frau wird am hellichten Tag auf offener Straße erstochen. Anna Swetkova kam aus Weißrussland und war erst vor drei Tagen nach Deutschland eingereist. Wie sich herausstellt, suchte sie bei einer Partnervermittlung einen Mann ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
