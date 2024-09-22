Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Endstation: Partnervermittlung

SAT.1Staffel 11Folge 158vom 22.09.2024
Endstation: Partnervermittlung

Endstation: PartnervermittlungJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 158: Endstation: Partnervermittlung

23 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

Endstation: Partnervermittlung: Eine junge Frau wird am hellichten Tag auf offener Straße erstochen. Anna Swetkova kam aus Weißrussland und war erst vor drei Tagen nach Deutschland eingereist. Wie sich herausstellt, suchte sie bei einer Partnervermittlung einen Mann ...

