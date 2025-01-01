K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 159: Der tote Zahnarzt
23 Min.Ab 12
Der tote Zahnarzt: Falk Rosner wird in seiner Praxis ermordet aufgefunden. Der Zahnarzt überraschte dort nachts offenbar einen Einbrecher. Das Team vermutet, dass seine Helferin Lena Kamm etwas mit der Sache zu tun hat, die regelmäßig Lachgas aus der Praxis entwendet hat.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1