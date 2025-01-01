Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein kühner Plan

SAT.1Staffel 11Folge 160
Ein kühner Plan

Ein kühner PlanJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 160: Ein kühner Plan

23 Min.Ab 12

Ein kühner Plan: Ein Kollege der K 11-Ermittler wird erschossen auf einem ehemaligen Industriegelände aufgefunden. Sven Schulze, der Partner des Toten, berichtet, dass die beiden Polizisten am Tatort nach Jugendlichen gesucht hatten, die eine junge Frau belästigt haben sollen ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen