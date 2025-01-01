Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verhängnisvolle Zeichen

SAT.1Staffel 11Folge 162
Verhängnisvolle Zeichen

Verhängnisvolle ZeichenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 162: Verhängnisvolle Zeichen

22 Min.Ab 12

Gilbert Riedler hört im Nachbarhaus Schreie. Durch die aufgebrochene Terrassentür sieht er Spuren von Einbrechern und eine leblose Frau. Als die Kommissare eintreffen, ist sie jedoch verschwunden. Während das Ehepaar Ebers aus dem Urlaub zurückkehrt, findet die Spurensicherung tatsächlich Blut - und kurz darauf wird die Leiche von Frau Ebers' Schwester gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen