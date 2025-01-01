K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 162: Verhängnisvolle Zeichen
22 Min.Ab 12
Gilbert Riedler hört im Nachbarhaus Schreie. Durch die aufgebrochene Terrassentür sieht er Spuren von Einbrechern und eine leblose Frau. Als die Kommissare eintreffen, ist sie jedoch verschwunden. Während das Ehepaar Ebers aus dem Urlaub zurückkehrt, findet die Spurensicherung tatsächlich Blut - und kurz darauf wird die Leiche von Frau Ebers' Schwester gefunden.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1