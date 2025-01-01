K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Rache an Ritter
23 Min.Ab 12
Kommissar Ritter lässt sich die Polypen herausoperieren. Doch sein Krankenhausaufenthalt verläuft anders als geplant. Am Abend vor der OP wird er von einem Vermummten brutal zusammengeschlagen. Die Vermutung liegt nahe, dass der Anschlag Ritters Zimmergenossen, einem vorbestraften Zuhälter, galt. Doch im Laufe der Ermittlungen wird klar, dass vielleicht doch Ritter selbst Zielscheibe des Angreifers war ...
