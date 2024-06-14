Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mädchen ohne Erinnerung

SAT.1Staffel 11Folge 23vom 14.06.2024
Folge 23: Mädchen ohne Erinnerung

23 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12

Ein Mädchen wird nachts halbnackt auf einer Straße aufgegriffen. Sie wurde schwer misshandelt und vergewaltigt. Das Opfer spricht kein einziges Wort und niemand scheint sie zu kennen. Wer ist das Mädchen? Die Kommissare ermitteln in einem nahegelegenen Studentenwohnheim. Der Hausmeister dort entpuppt sich als Soziopath, der heimlich die ahnungslosen Studentinnen beobachtet und ablichtet. Aber ist er auch ein eiskalter Vergewaltiger?

SAT.1
