K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Wahrheit oder Pflicht
23 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12
Eine wilde Partynacht mit fatalem Ende: drei Ehepaare, ein Haus und ein totes Geburtstagskind. Klar ist nur eines: Einer der Gäste muss den erfolgreichen Bauunternehmer umgebracht haben. Die Kommissare nehmen sich einen nach dem anderen vor. Alle erzählen die gleiche Story und alle haben ein Motiv, doch wer hat seine Mordgelüste wirklich in die Tat umgesetzt?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
