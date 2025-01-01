K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 26: Der Glückliche
23 Min.Ab 12
Der Fund einer Wasserleiche hält die Kommissare vom K 11 in Atem. Ein auffälliges Tattoo der Frau führt die Kripo auf die Spur eines tschechischen Frauenhändlerrings. Als plötzlich auch noch ein siebenjähriges Mädchen verschwindet, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Kommissare wissen nicht, dass sie dem Mörder bereits begegnet sind ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1