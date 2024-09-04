K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Geld und Liebe
23 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12
Renate B. wird brutal aus ihrem Haus entführt. Am nächsten Tag bekommt der aufgelöste Ehemann ein Erpresserschreiben. Der Täter verlangt 100.000 Euro Lösegeld! Die Kommissare bereiten alles für eine Übergabe vor, doch plötzlich erhalten sie einen tragischen Anruf des Entführers: Die vermisste Frau ist tot! Doch wieso bringt der Verbrecher sein einziges Druckmittel um?
