K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 30: Böse Überraschung
23 Min.Ab 12
Der 19-jährige David B. meldet seinen Vater als vermisst. Einbruchsspuren und Blut im Haus deuten auf eine brutale Entführung hin. Als die Kommissare zu einem Banküberfall gerufen werden, trauen sie ihren Augen nicht: Der Täter ist der vermisste Vater. Er wirkt nervös und verzweifelt. Mit einer Sprengstoffweste hält er alle in Atem. Wird der Mann zu dieser Tat gezwungen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1