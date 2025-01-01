K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 33: Gefangen im Schnee - Teil 1
23 Min.
Die Kommissare Naseband und Rietz starten gemeinsam in den Skiurlaub bei einer alten Bekannten. Doch der Urlaub im verschneiten Oberstdorf endet abrupt, als ein ortsansässiger Bauer erschossen wird. Unter Verdacht der einheimischen Polizei: der Ehemann von Nasebands Bekannter. Von seiner Unschuld überzeugt, bittet sie die Kommissare um Hilfe. Doch die Idylle erweist sich auch für die Ermittler schnell als tödliche Gefahr ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1