K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 36: Gefangen im Schnee - Teil 4
23 Min.Folge vom 17.06.2017Ab 12
Die Zwischenfälle im wohlverdienten Skiurlaub der Kommissare vom K 11 nehmen kein Ende. Nach dem Verschwinden von Michaels Bekannter sind jetzt auch noch die Kommissare Naseband und Rietz bei der Suchaktion verschwunden. Was ist ihnen passiert und können die Kollegen Gerrit Grass und Robert Ritter die drei noch rechtzeitig finden?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1