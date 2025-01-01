K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 43: Verschwunden in die Nacht
23 Min.Ab 12
Überfallen, vergewaltigt und ermordet. So finden die Kommissare vom K 11 die Leiche von Paula K., versteckt in einem Bootshaus. Vom Täter keine Spur. Am nächsten Tag erreicht ein Notruf das K 11. Sandy B., überfallen, vergewaltigt, aber noch am Leben. Im Kofferraum ihres Peinigers verharrt sie in Todesangst. Können die Kommissare einen zweiten Mord verhindern?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
