K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Haus des Schreckens
23 Min.Ab 12
Sina F. lebt in ständiger Angst. Ein maskierter Mann beobachtet sie und hinterlässt tote Tiere vor ihrer Haustür. Plötzlich ist das Stalking-Opfer tot. Um ihre Panik zu unterdrücken, nahm die Frau starke Medikamente. Trieben Einbildungen sie in den Selbstmord oder ging ihr Verfolger dieses Mal einen Schritt weiter?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
