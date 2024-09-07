Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ganz unten

SAT.1Staffel 11Folge 47vom 07.09.2024
Folge 47: Ganz unten

23 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12

Ein Mädchen wird erfroren auf einem stillgelegten Industriegelände gefunden. Der Vater soll seine tote Tochter identifizieren. Die damals18-Jährige war drogenabhängig und lief von zu Hause weg. Seither hat sich ihre Spur verloren. Doch dann der Schock: Bei dem toten Mädchen handelt es sich um seine andere jüngere Tochter. Die sollte eigentlich mit einer Freundin beim Skifahren sein ...

SAT.1
