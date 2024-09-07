K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Ganz unten
23 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
Ein Mädchen wird erfroren auf einem stillgelegten Industriegelände gefunden. Der Vater soll seine tote Tochter identifizieren. Die damals18-Jährige war drogenabhängig und lief von zu Hause weg. Seither hat sich ihre Spur verloren. Doch dann der Schock: Bei dem toten Mädchen handelt es sich um seine andere jüngere Tochter. Die sollte eigentlich mit einer Freundin beim Skifahren sein ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
