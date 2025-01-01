K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 48: Vertraue nie
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird mitten in der Nacht an einer einsamen Straße gefunden - völlig unterkühlt, mit zerrissener Kleidung und Verletzungen. Die ärztliche Untersuchung enthüllt Grausames: Sie wurde betäubt und mehrfach vergewaltigt. Die letzte Erinnerung der 21-Jährigen ist eine Studentenparty. Doch wie sich herausstellt, fand die bereits vor drei Wochen statt. Wo wurde die Frau gefangen gehalten?
