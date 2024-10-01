K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Zorn am Zaun
23 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Sie ist die Hexe vom Mühlenweg. Die 75-jährige Angelika B. terrorisiert ihre Mitmenschen. Sie erschreckt Kinder, zerkratzt Autos und vergiftet Hunde. Eines Morgens wird die unbeliebte Dame erstochen aufgefunden. Unter Verdacht steht die gesamte Nachbarschaft. Nun liegt es an den Kommissaren Naseband und Ritter, den Mörder unter ihnen zu finden ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1