Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Bauern unter sich

SAT.1Staffel 11Folge 51
Bauern unter sich

Bauern unter sichJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 51: Bauern unter sich

23 Min.Ab 12

Liebesdrama mit Beil besiegelt! Auf einem Bauernhof wird die Leiche des Aushilfsarbeiters Lars H. entdeckt. Angeblich soll der Tote die 19-jährige Tochter des Bauern geschwängert haben. Grund genug für diesen zur Axt zu greifen? Womit sich der Tote allerdings wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen hat, erfahren die Kommissare vom K 11 erst, als es fast zu spät ist ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen