K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 53: Keiner glaubt mir
23 Min.Ab 12
Willi B. ist der Hilfssheriff vom Dienst! Ob es um die "Drogenhölle" in der Nachbarswohnung, die Pitbull -Bestie auf dem Spielplatz oder um das zügellose Liebesleben seines Nachbarn geht - Willi weiß über alle bestens Bescheid! Wer hätte gedacht, dass der nervige Rentner eines Tages Kronzeuge in einem Mordfall wird.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1