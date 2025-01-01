K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Sterne lügen nicht
23 Min.Ab 12
Nora V. ist eine erfolgreiche TV-Astrologin mit erstaunlich hoher Trefferquote. Nur ihren eigenen Tod konnte sie nicht vorhersagen. Hinter der glänzenden Fassade des Senders treffen die Kommissare auf eifersüchtige Kollegen, einen geldgierigen Chef und anonyme Drohanrufe. Um den Mörder zu fassen, ermittelt Kommissarin Rietz undercover und übernimmt den freigewordenen Job im Astro-Sender.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1