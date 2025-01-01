Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Familienidylle

SAT.1Staffel 11Folge 64
Familienidylle

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 64: Familienidylle

23 Min.Ab 12

Das spießige Ehepaar Uhlmann ist wie vom Erdboden verschluckt. Im Haus finden die Kommissare die lebenswichtigen Medikamente der Ehefrau. Die 49-Jährige ist schwere Diabetikerin. Tage später taucht die Frau plötzlich auf, allerdings tot in ihrem Ehebett. Von ihrem Ehemann fehlt weiterhin jede Spur.

