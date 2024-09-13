Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der tote Gerichtsvollzieher

SAT.1Staffel 11Folge 68vom 13.09.2024
Der tote Gerichtsvollzieher

Der tote GerichtsvollzieherJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 68: Der tote Gerichtsvollzieher

23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Erik K. ist Gerichtsvollzieher und als "harter Hund" bekannt. Rentnern ihr letztes Eigentum pfänden oder alleinerziehende Mütter samt Kindern auf die Straße setzten - für Erik K. kein Problem. Bis er vor seinem Arbeitsplatz erschlagen wird. Die Rache der Armen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen