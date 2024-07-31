K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 70: Der Lkw-Mörder
23 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 12
Der Lkw-Fahrer Sven R. wird tot im Laderaum seines Lastwagens gefunden. Die Kommissare recherchieren am Arbeitsplatz des Toten, einem Lebensmittelgroßhandel, und stoßen auf einen Skandal: In der Firma wird mit Gammelfleisch gehandelt. Und der tote Lkw-Fahrer war kurz davor alles auffliegen zu lassen.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1