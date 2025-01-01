Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 74
Folge 74: Unschuldslamm

22 Min.Ab 12

Nach jahrelangen Ermittlungen und Undercover-Einsätzen ist es den Kommissaren vom K 11 endlich gelungen, eine Kronzeugin gegen Drogenboss Henning B. aufzutreiben: Seine eigene Frau! Kommissarin Alexandra Rietz übernimmt den Personenschutz der Zeugin und gerät damit ebenfalls ins Visier der Drogenmafia.

SAT.1
