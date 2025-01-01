Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Freier Fall

SAT.1Staffel 11Folge 75
Folge 75: Freier Fall

23 Min.Ab 12

Eine Fallschirmspringerin fällt vom Himmel, direkt vor die Füße eines Bauern. Schnell wird klar, der Fallschirm wurde manipuliert. Die Kommissare vom K 11 vernehmen den geschockten Augenzeugen. Doch ist der Mann wirklich so betroffen, wie er scheint? Denn die Tote ist dem Bauern nicht unbekannt. Seit Wochen kämpft er für die Schließung ihrer Fallschirmschule. Hat er mit dieser Tat einen Schlussstrich gezogen?

SAT.1
